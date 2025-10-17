Carabinieri morti è il giorno dei funerali di Stato | Padova blindata Centinaia alla camera ardente per stringersi alle famiglie

Ilgazzettino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Ore 18.43. Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova la prima ad entrare è l?auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Subito dietro di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

