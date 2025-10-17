Carabinieri morti a Verona | Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato

Oggi, 17 ottobre 2025, nella Basilica di Santa Giustina a Padova si celebrano i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

