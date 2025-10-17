Carabinieri morti a Verona folla a Padova per i funerali di Stato DIRETTA TV

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri: le tre vetture si sono allineate davanti alla chiesa e ne sono uscite le bare, con la gente che nel frattempo ha taciuto in un silenzio commosso, poi la banda ha intonato la marcia funebre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

carabinieri morti a verona folla a padova per i funerali di stato diretta tv

© Tg24.sky.it - Carabinieri morti a Verona, folla a Padova per i funerali di Stato. DIRETTA TV

Approfondisci con queste news

carabinieri morti verona follaCarabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina. I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari accolti tra dagli applausi, poi il silenzio assordante - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ... Scrive ilgazzettino.it

carabinieri morti verona follaCarabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'ultimo viaggio dei militari e l'abbraccio di ... - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ... Riporta msn.com

carabinieri morti verona follaFolla ai funerali dei tre carabinieri morti nell'esplosione nel Veronese - Sono già diverse centinaia le persone radunate in Prato della Valle, a Padova, di fronte a Santa Giustina, dove alle 16 si celebreranno i funerali di Stato dei tre carabinieri morti martedì nell ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Verona Folla