Carabinieri morti a Castel d' Azzano l' omaggio commosso dei Vigili del Fuoco al Comando Provinciale di Avellino

La tragedia che si è consumata lo scorso 14 ottobre a Castel d'Azzano (Verona) dove tre Carabinieri hanno perso la vita in servizio durante un'operazione di sgombero per un’esplosione provocata dagli occupanti di un edificio ha lasciato forte sgomento e dolore in tutta Italia. Dopo la triste. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

