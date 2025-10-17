Carabinieri morti 5mila ai funerali di Stato a S Giustina Crosetto | I nomi di Valerio Davide e Marco scritti sulla roccia non verranno dimenticati
PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Stampa. . Sono stati accolti dagli applausi e dal picchetto d'onore, al loro arrivo alla basilica di Padova per i funerali di Stato, i feretri dei carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari #padova #carabi - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Stato per i tre carabinieri morti a a Castel D'Azzano, la diretta - X Vai su X
Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell’esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello ... Come scrive fanpage.it
Folla ai funerali dei Carabinieri uccisi - Commozione e applausi a Padova all'arrivo dei feretri dei 3 militari morti nell'esplosione di un casale durante uno sgombero a Castel D'Azzano ... Si legge su rainews.it
Carabinieri morti, oggi i funerali di Stato e lutto nazionale - Oggi è giorno di lutto nazionale, per i funerali dei tre Carabinieri uccisi nell'esplosione del casolare saturo di gas a Castel d'Azzano, nel Veronese. rainews.it scrive