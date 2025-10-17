Carabinieri morti 3mila ai funerali di Stato a S Giustina Crosetto | I nomi di Valerio Davide e Marco scritti sulla roccia non verranno dimenticati

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, 3mila ai funerali di Stato a S. Giustina. Crosetto: «I nomi di Valerio, Davide e Marco scritti sulla roccia, non verranno dimenticati»

Altre letture consigliate

L'ultimo saluto ai tre carabinieri morti a Verona: l'ingresso del feretro in chiesa - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a #Padova - X Vai su X

I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell’esplosione di Verona: “Hanno servito la patria con amore” - Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco ... Secondo fanpage.it

Funerali di Stato per i 3 carabinieri morti nell’esplosione. Mattarella, Meloni e migliaia di cittadini presenti - Il funerale di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari – i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano, nel Veronese – è iniziato ... Segnala ilfattoquotidiano.it

A Padova i funerali di Stato per i carabinieri uccisi: dolore e unità istituzionale - A Padova i funerali di Stato per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano: l’Italia si raccoglie nel dolore e nel ricordo. Scrive notizie.it