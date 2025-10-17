Capua al Teatro Ricciardi la presentazione del libro di Carmine Antropoli
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 ottobre, ore 10.00, al Teatro Ricciardi di Capua la presentazione del libro di Carmine Antropoli “Dal Volturno al Tevere al Nilo – Storia umana e di malagiustizia”. Carmine Antropoli, specialista in Chirurgia Generale d’Urgenza e Pronto Soccorso e Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico è attualmente direttore UOC Chirurgia Generale ad Alta Specializzazione Gastroenterologica e Direttore di Dipartimento di Chirurgia Generale e della Salute della Donna dell’AORN Cardarelli di Napoli. Ha circa 140 pubblicazioni scientifiche e 15 brevetti industriali; è stato due volte consigliere provinciale e sindaco di Capua per 10 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
