Caporalato la ricetta è l’inclusione Servono strategie per contrastarlo

"Quanto emerso sul tema caporalato e sfruttamento dei lavoratori conferma purtroppo una realtà dolorosa e inaccettabile che affligge anche il nostro territorio". Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd di Bondeno, interviene sulla maxi operazione dei Carabinieri di Mantova e Ferrara che ha svelato una rete di sfruttamento di manodopera straniera reclutata illegalmente. Fa una premessa: "Un grande apprezzamento e sostegno va all’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura – sottolinea –. L’impegno profuso in queste indagini, che ha portato alla luce situazioni di illegalità e vessazione, è fondamentale per riaffermare lo stato di diritto e la dignità di ogni persona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

