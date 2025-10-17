Capocantiere perde il Rolex da 16mila euro nel calcestruzzo chiede risarcimento all’azienda 16mila euro I giudici non sono d’accordo | Non doveva indossarlo

17 ott 2025

Non avrà alcun risarcimento il capocantiere che nel 2016 aveva perso il proprio Rolex Daytona da 16mila euro durante alcune operazioni in un cantiere della sua società. L’uomo, che aveva avviato una causa per ottenere un indennizzo, è stato invece condannato a pagare 2.500 euro di spese di giudizio. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado. I fatti risalgono al maggio 2016, quando il capocantiere stava illustrando agli operai come utilizzare correttamente le betoniere per il getto del calcestruzzo. Impugnata la catena metallica agganciata al tubo flessibile della betoniera, l’uomo l’aveva direzionata verso la cavità da riempire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

