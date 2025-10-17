Capability focus sul disagio giovanile | 80 giovani su 100 vogliono essere ascoltati
L’intervento della presidente della Fondazione I Figli degli Altri. “ Il disagio giovanile è un fenomeno complesso, che intreccia bisogni emotivi, pressioni sociali e carenze educative. Se parliamo di disabilità, non possiamo dimenticare che l a dimensione di fragilità e d il senso di esclusion e, possono aumentare i rischi legati all’ansia e alla depressione perché la disabilità è ancora, purtroppo, vissuta come stigma sociale. E questo significa che: nel “diverso” specie se giovane, possono alimentarsi sentimenti di isolamento, inadeg uatezza e tristezza non facili da gestire per chi gli è accanto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
