Cantieri sull' A26 chiude per 4 ore lo svincolo di Gravellona

Chiude per quattro ore anche lo svincolo di Gravellona Toce sull'A26.Per consentire i lavori di sostituzione dei pali luce, infatti, dalle 22 di stasera, venerdì 17, alle 2 di sabato 18 ottobre, lo svincolo sarà chiuso in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

