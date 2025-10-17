Cantieri sui binari domenica senza treni tra Novara e Santhià

Sarà una domenica senza treni tra le stazioni di Novara e Santhià.Secondo quanto comunicato da Rfi, infatti, per consentire i lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Santhià e Vercelli, domenica 19 ottobre alcuni treni regionali della linea Novara-ChivassoIvrea saranno cancellati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it