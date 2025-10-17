Cantieri e mercatini come cambia il traffico

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Modifiche alla sosta e alla circolazione nel Comune di Arezzo. Doppio appuntamento con i mercatini domenica 19 ottobre: quello delle pulcirà interesse Arezzo fiere e congressi con divieto di sosta con rimozione dalle 14:00 alle 20:00 di sabato 18 ottobre e dalle 8:00 alle 20:00 del giorno successivo nelle strade limitrofe alla struttura: via Fleming, via Spallanzani, via Ferraris. Senso unico in un tratto di via Fleming con direzione di marcia via Spallanzani? via Guglielmo degli Ubertini e in via Morgagni con direzione di marcia via Guglielmo degli Ubertini? via Spallanzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri e mercatini, come cambia il traffico

Altre letture consigliate

Come sarà il mercato immobiliare nel 2026? Le case saranno sempre meno, i cantieri diminuiranno e i bonus diventeranno più complicati. Per questo la scelta migliore resta sempre comprare e vendere casa con Riccardo Isacchi #agenteimmobiliare #b - facebook.com Vai su Facebook

Tra cantieri, traffico e rientro a scuola: Bergamo cambia volto con la mobilità sostenibile - Studio scienze politiche, ma credo più nelle piante che negli esseri umani. ecodibergamo.it scrive

Traffico oggi a Bologna: cosa cambia tra Cersaie, cantieri, sciopero e manifestazione. La Questura: “200 agenti schierati” - Bologna, 22 settembre 2025 – Duecento uomini schierati, perché l’invito a “bloccare tutto” con lo sciopero nazionale in programma oggi 22 settembre per Gaza non si tramuti in disordini e tafferugli. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cantieri, l’autunno caldo del traffico. Il Comune vara il piano ’viali liberi’. Agenti in strada e guerra alle infrazioni - Firenze, 1 settembre 2025 – Più agenti in strada, tecnologia potenziata, controllo in tempo reale e una sala operativa sempre attiva. Riporta lanazione.it