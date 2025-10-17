Cantiere delle Marche la maggioranza alla famiglia Loro Piana Cecchini e Buonpensiere restano al timone

Ancona, 17 ottobre 2025 – Cambio al vertice per Cantiere delle Marche, realtà anconetana tra i principali costruttori mondiali di yacht explorer di lusso. La holding CLP2, che fa capo a Giovanni Cagnoli e alla famiglia Loro Piana attraverso Carisma, ha infatti acquisito la maggioranza del capitale sociale del cantiere. L’operazione segna “una nuova fase per l’azienda marchigiana, fondata nel 2010 da Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere, che continueranno a mantenere una quota e la guida operativa della società".  Il passaggio di controllo arriva dopo anni di crescita costante e conferma il peso raggiunto da CdM nel panorama internazionale della nautica di alta gamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

