cantiere delle marche la maggioranza alla famiglia loro piana cecchini e buonpensiere restano al timone

Ancona, 17 ottobre 2025 – Cambio al vertice per Cantiere delle Marche, realtà anconetana tra i principali costruttori mondiali di yacht explorer di lusso. La holding CLP2, che fa capo a Giovanni Cagnoli e alla famiglia Loro Piana attraverso Carisma, ha infatti acquisito la maggioranza del capitale sociale del cantiere. L'operazione segna "una nuova fase per l'azienda marchigiana, fondata nel 2010 da Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere, che continueranno a mantenere una quota e la guida operativa della società". Il passaggio di controllo arriva dopo anni di crescita costante e conferma il peso raggiunto da CdM nel panorama internazionale della nautica di alta gamma.

