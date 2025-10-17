Cane sfugge al controllo del padrone e finisce sotto il treno

Padovaoggi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banale disattenzione è costata la vita ieri sera 16 ottobre ad un cane. E' successo tutto a Battaglia Terme in via Catajo all'altezza del passaggio a livello della ferrovia. Un uomo in compagnia del suo adorato cane, per cause ora al vaglio, ha perso il controllo del suo amico a quattro zampe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cane sfugge controllo padroneCagnolino di due mesi sfugge al controllo della padrona e precipita in un dirupo di 40 metri. Il cucciolo è stato salvato dai vigili del fuoco - Un cucciolo di appena 2 mesi è sfuggito al controllo della sua padrona ed è finito in un dirupo profondo circa 40 ... Da msn.com

Pitbull ucciso dal poliziotto antidroga, in passato il padrone aizzò un cane per una rapina su un bus - Il compagno della proprietaria del pitbull ucciso domenica scorsa ad Ancona da un poliziotto dell’antidroga durante un controllo era finito a processo a febbraio 2025 per aver aizzato due anni prima ... Riporta blitzquotidiano.it

Pitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus - Il compagno della 20enne di origine dominicana, proprietaria del cane meticcio ucciso domenica al parco di via Osimo, da un poliziotto dell’antidroga, durante un controllo, era finito a processo a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Sfugge Controllo Padrone