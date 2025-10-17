candidato sindaco il pd ha scelto imola

"Il prossimo candidato sindaco del centrosinistra sarà il giovane Simone Imola ". Le parole del coordinatore di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini, hanno l’effetto di un’esplosione nella politica riccionese. "Se le nostre informazioni e, soprattutto, le voci che circolano alimentate dai diretti interessati, sono vere siamo già entrati in campagna elettorale ". Chiaramente il coordinatore di FdI raccoglie voci, ma a supportarle c’è una battaglia social che sta andando avanti da diverse settimane. Non è un mistero che il Pd abbia creato il proprio fortino all’interno della maggioranza sulle deleghe urbanistiche e sulle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

