Cancro seno con combinazione terapie orali -28,4% recidiva nello stadio iniziale
Berlino, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo 5 anni, la combinazione di due terapie orali - ribociclib (inibitore selettivo della chinasi ciclina-dipendente 4-6) con la terapia endocrina - riduce del 28,4% il rischio di recidiva nella più vasta popolazione di pazienti con tumore della mammella in stad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. ? Abbiamo pensato di dare alcuni consigli alle nostre follower, con l’obiettivo di ridurre insieme l’incidenza di questa malattia. Il cancro del seno è il più frequente nelle donne, infatti, in Italia ogn - facebook.com Vai su Facebook
Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, ma la #prevenzione può fare la differenza. Aderire ai programmi di screening oncologici gratuiti del SSN riduce il rischio di mortalità fino al 30%. Informati e proteggi la tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/t - X Vai su X
Cancro seno, con combinazione terapie orali -28,4% recidiva nello stadio iniziale - I risultati a 5 anni dello studio Natalee con ribociclib associato a terapia endocrina presentati al Congresso europeo di oncologia Esmo 2025 ... Scrive msn.com
Tumore al seno precoce, con combo terapie orali -28% recidive - mostra un beneficio rilevante e clinicamente significativo in termini di sopravvivenza l ... Segnala ansa.it
Esmo 2025, tumore al seno: la doppietta di terapie orali riduce del 28% il rischio di recidiva - Dopo 5 anni, la combinazione dell’inibitore di CDK4/6 con la terapia endocrina mostra un beneficio rilevante e clinicamente significativo in termini di ... Come scrive repubblica.it