Cancro alla vescica recidiva ridotta del 32% con immunoterapia durvalumab | lo studio

17 ott 2025

(Adnkronos) – Recidiva ridotta del 32% per pazienti con cancro alla vescica grazie all'immunoterapia durvalumab. Sono i risultati dell’analisi finale dello studio (di fase 3) Potomac presentati oggi, venerdì 17 ottobre, al congresso della European Society for Medical Oncology (Esmo) a Berlino e contemporaneamente pubblicati sulla rivista scientifica 'The Lancet'. Con oltre 614.000 diagnosi all’anno nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

