Cancro alla vescica recidiva ridotta del 32% con immunoterapia durvalumab | lo studio

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Recidiva ridotta del 32% per pazienti con cancro alla vescica grazie all'immunoterapia durvalumab. Sono i risultati dell’analisi finale dello studio (di fase 3) Potomac presentati oggi, venerdì 17 ottobre, al congresso della European Society for Medical Oncology. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cancro alla vescica, recidiva ridotta del 32% con immunoterapia durvalumab: lo studio

