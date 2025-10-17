Cancro alla vescica recidiva ridotta del 32% con immunoterapia durvalumab | lo studio
Berlino, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Recidiva ridotta del 32% per pazienti con cancro alla vescica grazie all'immunoterapia durvalumab. Sono i risultati dell’analisi finale dello studio (di fase 3) Potomac presentati oggi, venerdì 17 ottobre, al congresso della European Society for Medical Oncology. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
