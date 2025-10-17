Cancello ed Arnone un centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato alla camorra

Tempo di lettura: 2 minuti Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato questa mattina a Cancello ed Arone in un bene confiscato alla camorra. Nei due piani del complesso saranno organizzate attività per ragazzi che soffrono del disturbo dello spettro autistico e una struttura residenziale pronta ad accogliere quelle persone che non hanno famiglie in grado di prendersi cura di loro. Lo stabile, ultramoderno, è stato affidato alla cooperativa sociale Del Prete diretta da Anna Del Prete che ha alle spalle una lunga esperienza al fianco delle persone con disabilità. A tagliare il nastro il sindaco Raffaele Ambrosca che evidenzia come quella di oggi rappresenti una giornata importantissima per la sua comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

