Can Yaman | Soffro d' ansia ma Sandokan mi ha insegnato a non perdere mai il sorriso
L'attore turco ha raccontato il percorso che lo ha portato a calarsi nei panni della Tigre di Mompracen nella serie reboot in arrivo dicembre su Rai 1 in prima serata a partire dal 1° dicembre. Oggi è il giorno del debutto di Sandokan alla Festa del Cinema di Roma. Dopo aver stretto in mano il premio "Lazio Terra di Cinema", consegnatogli prima dell'inizio della conferenza stampa, Can Yaman ha parlato della sfida attoriale affrontata per interpretare l'iconico pirata raccogliendo il testimone di Kabir Bedi. "Sandokan è un personaggio autentico, di spessore. Nella prima stagione attraversa un viaggio interiore per scoprire come è diventato il Sandokan che tutti conoscono" ha spiegato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
