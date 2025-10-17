Campus Fiamme Gialle gli studenti di Chiavenna in visita a Roma e alla Scuola Nautica della Guardia di Finanza

Gaeta, 17 ottobre 2025 – Continua senza sosta il Campus Fiamme Gialle con protagonisti gli studenti del “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO). I 17 ragazzi e i due docenti, il giorno dopo l’emozionante visita alla “Teca Falcone, sono stati ospiti della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta dove hanno scoperto l’attività d’Istituto svolta in mare dai finanzieri. Ieri, giornata interamente dedicata alla scoperta delle bellezze di Roma. Prima di perdersi tra gli incantevoli vicoli della Città Eterna e di ammirare i monumenti, fino a quel giorno visti solamente sui libri di scuola come il Colosseo, la Fontana di trevi e il Partenone, la delegazione studentesca è stata accompagnata in un tour privato della Basilica di San Giovanni in Laterano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it