Campus Fiamme Gialle gli studenti di Chiavenna in visita a Roma e alla Scuola Nautica della Guardia di Finanza
Gaeta, 17 ottobre 2025 – Continua senza sosta il Campus Fiamme Gialle con protagonisti gli studenti del “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO). I 17 ragazzi e i due docenti, il giorno dopo l’emozionante visita alla “Teca Falcone, sono stati ospiti della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta dove hanno scoperto l’attività d’Istituto svolta in mare dai finanzieri. Ieri, giornata interamente dedicata alla scoperta delle bellezze di Roma. Prima di perdersi tra gli incantevoli vicoli della Città Eterna e di ammirare i monumenti, fino a quel giorno visti solamente sui libri di scuola come il Colosseo, la Fontana di trevi e il Partenone, la delegazione studentesca è stata accompagnata in un tour privato della Basilica di San Giovanni in Laterano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
GLI STUDENTI DEL CAMPUS "SPORT e LEGALITÀ" AL LATERANO CON FIAMME GIALLE e ATHLETICA VATICANA Nell’ambito del progetto “Sport e legalità — la scuola in cattedra” 17 studenti — con 2 docenti — del secondo anno dell’Istituto professionale - facebook.com Vai su Facebook
Campus Fiamme Gialle, gli studenti di Chiavenna in visita alla “Teca Falcone” https://ilfaroonline.it/2025/10/15/campus-fiamme-gialle-gli-studenti-di-chiavenna-in-visita-alla-teca-falcone/620817/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cro - X Vai su X
Gli studenti del “Crotto Caurga” tra mare, cultura e legalità - Continua senza sosta il Campus Fiamme Gialle con protagonisti gli studenti del “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO). Come scrive primalavaltellina.it