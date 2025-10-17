Campania Popolare raccolta firme ad Avellino con Ferraro
Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle ore 18:00, le cittadine e i cittadini di Avellino sono invitate e invitati a partecipare all’appuntamento con i gazebo di Campania Popolare, presso il Corso V.E. II (altezza piazzetta Agnes). Un’occasione fondamentale per incontrarsi, confrontarsi e dare voce a chi, ogni giorno, viene escluso dalle agende della politica dominante. Sabato 18 ottobre sarà presente Paolo Ferrero, esponente della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista, già deputato e ministro, insieme alle candidate e ai candidati territoriali di Campania Popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
