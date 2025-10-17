Campania Cirielli | Fico e Manfredi certificano il fallimento del Centrosinistra su Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto “Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare”. Lo dichiara, in una nota, Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. “Il mio legame con Napoli è speciale – continua Cirielli – qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

