Campania | Cirielli ' Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli'

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare". Così in una nota Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. "Il mio legame con Napoli è speciale - prosegue - qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

campania cirielli fico e manfredi certificano fallimento centrosinistra su napoli

© Iltempo.it - Campania: Cirielli, 'Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli'

Altri contenuti sullo stesso argomento

campania cirielli fico manfrediRegionali Campania, Cirielli: «Da Manfredi e Fico libro dei sogni per Napoli» - «Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha ... Scrive ilmattino.it

Campania: Cirielli, 'Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli' - Così in una nota Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. Secondo iltempo.it

Campania, Regionali. Rastrelli (FDI): “Oggi attacco fortissimo di Fico e Manfredi contro De Luca” - "La presentazione di un piano per Napoli da parte di Fico e Manfredi è il peggior attacco politico che potessero rivolgere a De Luca. Da sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Cirielli Fico Manfredi