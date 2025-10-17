Campania | Cirielli ' Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare". Così in una nota Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. "Il mio legame con Napoli è speciale - prosegue - qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Cirielli, 'Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli'

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Bussola TV. . Elezioni Regionali in Campania, il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli: "La Campania all'anno sottozero. Sanità allo sfascio, peggiore disoccupazione nonostante Governo Meloni". Poi su Sangiuliano: "Un amico, ha diritt - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Campania. Cirielli: «Fico scopre l'acqua pubblica, ma col Pd non è credibile» - X Vai su X

Regionali Campania, Cirielli: «Da Manfredi e Fico libro dei sogni per Napoli» - «Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha ... Scrive ilmattino.it

Campania: Cirielli, 'Fico e Manfredi certificano fallimento centrosinistra su Napoli' - Così in una nota Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. Secondo iltempo.it

Campania, Regionali. Rastrelli (FDI): “Oggi attacco fortissimo di Fico e Manfredi contro De Luca” - "La presentazione di un piano per Napoli da parte di Fico e Manfredi è il peggior attacco politico che potessero rivolgere a De Luca. Da sciscianonotizie.it