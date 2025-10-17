Campagna pomodoro da industria | consegnate oltre 3 milioni di tonnellate

Si è conclusa per l’anno 2025 la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro da industria nel bacino del Nord Italia, con l’ultima consegna in stabilimento lo scorso 11 ottobre: eccellente la qualità e quantitativo record di pomodoro consegnato.La contrattazione fra organizzazioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

