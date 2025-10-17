Cammino di Sant' Antonio apre il nuovo tratto Forlì Rimini | le tappe

Nuovi itinerari lungo i sentieri della fede, pensati per offrire occasioni raccoglimento, ma anche, molto più laicamente, tracciati da percorrere circondati dal silenzio e dal fascino della natura in uno scenario da cartolina. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, verranno inaugurati due nuovi tratti del ‘Cammino di SantAntonio’ che si snodano lungo il territorio romagnolo: tanto Forlì quanto Rimini in effetti sono città cardine nella vicenda biografica di Sant’Antonio di Padova e dunque in quest’ottica è stato prima progettato e poi realizzato un itinerario aggiuntivo al già consolidato ‘Cammino di Sant’Antonio’: il riferimento è a un tratto di circa 75 chilometri, divisi in quattro tappe, che collegherà i due capoluoghi di provincia attraversando anche le località di Bertinoro, Cesena, Longiano e Sant’Arcangelo di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

