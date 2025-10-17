Camminata tra gli olivi alla scoperta dell' Eremo di San Pietro in Asconda

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli appassionati dell'archeologia locale, domenica 26 ottobre il GAV Gruppo Archeologico Vecchianese e il WWF Alta Toscana con il patrocinio del Comune di Vecchiano organizzano la ''.L'evento rientra nel calendario delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Levanto: “Camminata tra gli olivi” nel segno della pace - Dall'ufficio stampa Comune di Levanto È in programma domenica 26 ottobre, a Levanto come nelle altre città italiane aderenti all’associazione “Città ... Si legge su msn.com

camminata olivi scoperta eremo“Camminata tra gli olivi” per scoprire il territorio - Il 26 ottobre si terrà la “camminata tra gli olivi” progetto arrivato alla nona edizione, a cui il Comune di Calenzano aderisce. piananotizie.it scrive

camminata olivi scoperta eremoCamminata tra gli Olivi a Castiglion Fiorentino - Nelle scorse settimane la raccolta turistica delle olive è stata ufficialmente regolamentata su territorio nazionale con un protocollo d’intesa tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Associazione Nazi ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Camminata Olivi Scoperta Eremo