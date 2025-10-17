Cammarano M5S | Agropoli ha diritto a un Pronto Soccorso pienamente operativo

“Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Agropoli non è sufficiente. In un territorio vasto e complesso come il Cilento è indispensabile un Pronto Soccorso pienamente operativo, dotato di personale adeguato, servizi specialistici e protocolli di emergenza efficaci. Per queste ragioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

