Camioncino distrutto dalle fiamme vicino a Povoletto

Udinetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 18 e 35 di oggi, 17 ottobre, un camioncino ha preso fuoco in piazzale Alice Dreossi, nella parte a Nordest del comune di Udine, non lontano da Povoletto. L'origine delle fiamme dal vano motore: il mezzo non trasportava materiale e, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Porto Empedocle, in fiamme camioncino dei panini: indagini in corso - Notte di paura a Porto Empedocle, dove un camioncino adibito alla vendita di panini è stato completamente distrutto da un incendio. Riporta newsicilia.it

Camion di bibite distrutto dalle fiamme sull’Aurelia - Gavorrano (Grosseto), 17 settembre 2025 – Quando si è accorto che il suo camion stava andando in fiamme ha immediatamente accostato in una piazzola di sosta e ha dato l’allarme. Si legge su lanazione.it

camioncino distrutto fiamme vicinoRaccordo Anulare, camion in fiamme: bruciano cassette di frutta e ortaggi. Traffico in tilt ma nessun ferito - Sul posto i vigili del fuoco delle squadre di Prati che hanno spento rapidamente il rogo, il conducente è riuscito a scendere dal mezzo in tempo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Camioncino Distrutto Fiamme Vicino