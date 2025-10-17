Camioncino distrutto dalle fiamme vicino a Povoletto

Intorno alle 18 e 35 di oggi, 17 ottobre, un camioncino ha preso fuoco in piazzale Alice Dreossi, nella parte a Nordest del comune di Udine, non lontano da Povoletto. L'origine delle fiamme dal vano motore: il mezzo non trasportava materiale e, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

