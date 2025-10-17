Camion vietati in centro Calolzio si accendono le telecamere per i controlli
Nei giorni scorsi il ministero delle infrastrutture, dopo un lungo iter procedurale, ha autorizzato il Comune di Calolziocorte ad installare i varchi elettronici funzionali al controllo automatizzato della zona a traffico limitato ai camion sulla direttrice corso Dante e corso Europa tra la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rafah, la lunga attesa dei camion e le promesse sospese della tregua Ciò che riesce a entrare finisce nel mercato nero e viene rivenduto a prezzi esorbitanti dai commercianti locali. Al valico di Rafah, l’unico accesso a Gaza che non passi da Israele, centinai - facebook.com Vai su Facebook
Camion vietati in centro Calolzio, si accendono le telecamere per i controlli - Il ministero delle Infrastrutture ha autorizzato il Comune ad installare i varchi elettronici per il controllo automatizzato della Lecco- Come scrive leccotoday.it