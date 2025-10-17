Camion vietati in centro Calolzio si accendono le telecamere per i controlli
Nei giorni scorsi il ministero delle infrastrutture, dopo un lungo iter procedurale, ha autorizzato il Comune di Calolziocorte ad installare i varchi elettronici funzionali al controllo automatizzato della zona a traffico limitato ai camion sulla direttrice corso Dante e corso Europa tra la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
