Camion in fiamme a Buonfornello autostrada verso Palermo chiusa per due ore
Momenti di paura oggi pomeriggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania quando un camion con dentro capi di abbigliamento ha preso fuoco. È successo intorno alle 16,30, all'altezza di Buonfornello in direzione Palermo. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. L'autista del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
