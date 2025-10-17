Camille Gottlieb figlia di Stephanie di Monaco diventa pilota di rally per beneficenza e scende in pista

Amica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una mamma “rock” non posso nascere che figlie “rock”. E Camille Gottlieb, terzogenita di Stephanie di Monaco, è la riprova che, il più delle volte, buon sangue non mente. La ragazza, 27 anni compiuti lo scorso luglio, si è guadagnata la popolarità questa settimana ricoprendo un ruolo inaspettato ma in linea con il carattere audace e temerario della mamma: quello di pilota di rally. Camille Gottlieb pilota di e-rally. Come raccontato e documentato dalle immagini diffuse sui social dal Palais Princier, Camille è la sua amica Margaux Grundstein stanno partecipando, in questi giorni, al 9° Monte-Carlo E-Rally, la popolare gara di auto 100% elettriche in programma per le strade del principato (e non solo) dal 15 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Amica.it

