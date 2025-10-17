WASHINGTON – La seconda giornata a Washington per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, è stata dedicata a incontri di alto livello con esponenti dell’amministrazione federale. Il vicepresidente ha avuto un approfondito scambio di valutazioni e di esperienze con il direttore per la cybersicurezza nazionale, Sean Cairncross, con particolare riferimento agli strumenti a disposizione delle rispettive autorità di cybersicurezza per prevenire e contrastare le crescenti minacce informatiche. Al Dipartimento di Stato, il vicepresidente ha discusso con la deputy assistant secretary per l’Europa, Courtney Austrian, delle prospettive di pace in Ucraina, anche in vista del prossimo incontro tra il presidente Trump e il presidente Zelensky, e delle possibili collaborazioni tra Italia e Stati Uniti sui quadranti mediterraneo, mediorientale e africano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Camera: Mulè a Washington incontra vertici cybersicurezza Usa, think tank e Fondo Monetario Internazionale