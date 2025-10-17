Oggi, venerdì 17 ottobre, Il Paradiso delle Signore anticipa l’orario di messa in onda. A che ora dovremmo collegarci su Rai 1 per non perderci le vicende del grande magazzino milanese e quali sono i motivi del cambio palinsesto di Rai Uno? Il Paradiso delle signore anticipa: a che ora va in onda oggi su Rai 1?. Il daytime di Rai Uno oggi, venerdì 17 ottobre, subirà alcune variazioni per lasciare spazio allo speciale Tg 1 dedicato ai Funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. La variazione di palinsesto riguarderà anche la soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che sarà trasmessa con più di un’ora di anticipo rispetto al solito e prenderà la linea a partire dalle 14:45. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cambio palinsesto Rai Uno: Il Paradiso delle signore, oggi 17 ottobre, anticipa