cambio al vertice della fidaba bpw italy

Tempo di lettura: 2 minuti La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Benevento terrà martedì 21 ottobre 2025, alle ore 16:30, presso la sede di Confindustria Benevento (Piazza Risorgimento 6), la cerimonia del passaggio delle consegne tra la presidente uscente Rossella Del Prete (biennio 2023–2025) e la presidente eletta Carmen Coppola (biennio 2025–2027). L’evento rappresenta un importante momento di continuità associativa e di rinnovato impegno verso gli obiettivi della Federazione, che da sempre promuove la crescita personale e professionale delle donne, la valorizzazione delle competenze femminili e la parità di genere in tutti gli ambiti della società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

