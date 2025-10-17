Cambiaso Manchester City l’agente esce allo scoperto | Guardiola era molto interessato a lui poi l’affare non è andato in porto per un motivo
Cambiaso Manchester City, Bia svela un retroscena e ne elogia la duttilità: un esempio di professionalità al servizio della squadra bianconera. Un pilastro della Juventus di Igor Tudor, un punto fermo anche della Nazionale italiana. Andrea Cambiaso sta vivendo un momento d’oro, confermandosi uno degli esterni più completi e affidabili del panorama europeo. Ma il suo futuro, solo pochi mesi fa, poteva essere lontano da Torino. A svelare un clamoroso retroscena di mercato è il suo agente, Giovanni Bia, che in un’intervista a Stile TV ha parlato anche della straordinaria duttilità del suo assistito, scomodando un paragone a dir poco impegnativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
