Cambia il piano sosta più posti gratis

Imola, 17 ottobre 2025 – A meno di un anno dalle precedenti modifiche, il Comune cambia ancora il piano della sosta a pagamento in città. E lo fa, da un lato, nel tentativo di ridare linfa al centro storico; e dall’altro per provare a migliorare l’accesso alla zona della stazione ferroviaria. Si parte da sabato 1° novembre. Diverse le novità annunciate ieri dal Municipio, a cominciare dall’introduzione di dieci posti auto gratuiti all’interno del nuovo parcheggio dell’ex scalo merci, su un totale di 68 stalli, oltre a quelli riservati a disabili e veicoli elettrici. Si tratta, in questo caso, di un provvedimento ventilato già nei mesi scorsi dalla Giunta, ai tempi dell’inaugurazione della nuova area di sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

