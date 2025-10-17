Camara vede il ritorno in campo Ipotesi esordio contro Verona

Sarà una partita con diversi punti interrogativi, quella di domenica a Verona. Tecnici, ma non solo, perché in casa Dole si valutano le condizioni di Sankare e Camara, mentre la Tezenis dovrà per forza di cose fare a meno di Justin Johnson, ma riaccoglierà Poser. Tra diagnosi e consulti, imprevisti e probabilità, i due roster subiranno qualche modifica di rilievo rispetto alle ultime partite. Il debutto di Camara potrebbe rappresentare la bella notizia di giornata in casa Rbr, anche perché l'attesa per il suo rientro si è fatta di settimana in settimana sempre più pressante e la necessità di averlo in rotazione addirittura urgente.

