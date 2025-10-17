Calhanoglu Inter il futuro è ancora incerto | dubbi sul rinnovo e cosa può succedere

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta un tema aperto in casa Inter, nonostante il ritrovato equilibrio e le ottime prestazioni delle ultime settimane. Il regista turco, tornato protagonista assoluto nel centrocampo di Cristian Chivu, ha saputo allontanare le voci di mercato che avevano agitato l’estate, confermando con i fatti la sua centralità nel progetto tecnico. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione verrà fatto un nuovo punto della situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

