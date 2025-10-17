Calhanoglu Inter il futuro è ancora incerto | dubbi sul rinnovo e cosa può succedere
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta un tema aperto in casa Inter, nonostante il ritrovato equilibrio e le ottime prestazioni delle ultime settimane. Il regista turco, tornato protagonista assoluto nel centrocampo di Cristian Chivu, ha saputo allontanare le voci di mercato che avevano agitato l’estate, confermando con i fatti la sua centralità nel progetto tecnico. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione verrà fatto un nuovo punto della situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Calhanoglu: “Sono felice all’Inter. Mercato? Non è cambiato niente” - X Vai su X
Hakan Calhanoglu torna a parlare dei momenti di frizione che l'hanno visto protagonista in estate ? Intervistato da Sportmediaset dopo Bulgaria-Turchia, il centrocampista dell'Inter ha chiarito come in realtà non ci sia mai stato nessun problema con la soci - facebook.com Vai su Facebook
Torna Calhanoglu, Chivu gli affida le chiavi dell’Inter. Futuro? Ecco cosa può succedere…” - Il regista, assente nell'ultima vittoria in campionato dei nerazurri, sarà titolare in regia nel big match di domani sera contro la Roma ... msn.com scrive
Calhanoglu, si riapre la pista per quella squadra a gennaio? La situazione del centrocampista dell’Inter - Inter Calhanoglu: chiarita la coincidenza con il Galatasaray, nessun contatto per il centrocampista Negli ultimi giorni le immagini circolate sui social hanno alimentato un’ondata di speculazioni sul ... Secondo calcionews24.com
Inter, Calhanoglu vuota il sacco sul ritorno in Turchia e assegna il Pallone d'Oro a Yildiz - Calhanoglu esalta la stella di Yildiz dopo la grande prestazione in Bulgaria: le parole d'elogio del centrocampista dell'Inter e un messaggio che fa chiarezza sulla telenovela mercato ... Riporta sport.virgilio.it