Calhanoglu Inter Chivu si affida di nuovo al turco | sciolto ogni dubbio una cosa lo ha aiutato

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Domani sera all’Olimpico l’ Inter di Cristian Chivu affronterà la Roma in un match che vale molto in chiave classifica e fiducia. Dopo aver saltato l’ultima vittoria in campionato contro la Cremonese, Hakan Calhanoglu tornerà titolare al centro del gioco, nella posizione di regista che il tecnico romeno non intende affidare a nessun altro quando il turco è disponibile. L’assenza dell’ex Milan non si è fatta sentire nei risultati — 5-0 al Torino e 4-1 alla Cremonese — ma la qualità della manovra nerazzurra cambia sensibilmente con lui in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

calhanoglu inter chivu si affida di nuovo al turco sciolto ogni dubbio una cosa lo ha aiutato

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, Chivu si affida di nuovo al turco: sciolto ogni dubbio, una cosa lo ha aiutato

Approfondisci con queste news

calhanoglu inter chivu affidaTorna Calhanoglu, Chivu gli affida le chiavi dell’Inter. Futuro? Ecco cosa può succedere…” - Il regista, assente nell'ultima vittoria in campionato dei nerazurri, sarà titolare in regia nel big match di domani sera contro la Roma ... msn.com scrive

L’Inter ha un nuovo Calhanoglu: il ruolo di Chivu nella rinascita del turco - Hakan Calhanoglu si sta riprendendo l'Inter a suon di ottime prestazioni. Da spaziointer.it

calhanoglu inter chivu affidaInter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu - I nerazzurri possono ritrovare momentaneamente la vetta, in attesa ovviamente degli impegni delle capoliste e delle squadre che attualmente la precedono in classifica. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calhanoglu Inter Chivu Affida