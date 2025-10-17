Calhanoglu Inter Chivu si affida di nuovo al turco | sciolto ogni dubbio una cosa lo ha aiutato

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Domani sera all’Olimpico l’ Inter di Cristian Chivu affronterà la Roma in un match che vale molto in chiave classifica e fiducia. Dopo aver saltato l’ultima vittoria in campionato contro la Cremonese, Hakan Calhanoglu tornerà titolare al centro del gioco, nella posizione di regista che il tecnico romeno non intende affidare a nessun altro quando il turco è disponibile. L’assenza dell’ex Milan non si è fatta sentire nei risultati — 5-0 al Torino e 4-1 alla Cremonese — ma la qualità della manovra nerazzurra cambia sensibilmente con lui in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

