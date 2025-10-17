Calenda | Rendite parassitarie dietro il caro bollette ecco come tagliare il costo dell’energia

Carlo Calenda è reduce dal ruvido faccia a faccia con l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, di cui vi abbiamo dato conto anche su queste pagine. A Today.it il senatore di Azione, già ministro allo sviluppo economico, chiarisce la genesi dello scontro e rilancia la battaglia portata. 🔗 Leggi su Today.it