Calciomercato Sampdoria il rinnovo di quel giocatore è in stand-by | sullo sfondo ci sono i club di Serie A! I dettagli

Calciomercato Sampdoria, il futuro di Conti è ancora in bilico: il rinnovo slitta, occhi di alcuni club di Serie A La Sampdoria lavora per blindare il futuro di Francesco Conti, giovane talento del centrocampo blucerchiato. Classe 2004, il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno e la dirigenza doriana considera il suo rinnovo una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sampdoria, il rinnovo di quel giocatore è in stand-by: sullo sfondo ci sono i club di Serie A! I dettagli

Altre letture consigliate

Una costante di questi 3 anni - - - - #Sampdoria #Genova #SerieB #SerieBkt #Calcio #Fantacalcio #Football #ItalianFootball #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

La #Sampdoria torna a respirare, prima vittoria in #SerieB anche nel segno di Simone #Pafundi . Il 2006 (che firma il momentaneo 2-1 sul Pescara) trova il primo goal tra i pro, in Italia https://calciomercato.com/notizie/sampdoria-prima-gioia-per-pafundi-contro- - X Vai su X

Rinnovo Conti, la Sampdoria temporeggia! Sulo sfondo restano alcune squadre di Serie A - Rinnovo Conti: i blucerchiati sono intenzionati a prolungare l’accordo in essere con il giovane prodotto del vivaio della Sampdoria. Da sampnews24.com

Calciomercato Sampdoria – Rivoluzione blucerchiata: in 10 verso l’addio - La Sampdoria continua a lavorare sul campo e sta preparando nel migliore dei modi i prossimi incontri di campionato. Scrive msn.com

Caputo: "Mi sarebbe piaciuto incontrare la Sampdoria in un momento più tranquillo a livello societario" - L'ex attaccante ha vestito la maglia blucerchiata e anche quella dell'Entella, nel momento più complesso della sua carriera Francesco Caputo, doppio ex, guarda alla sfida tra Sampdoria ed Entella con ... Secondo msn.com