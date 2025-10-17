Calciomercato nuova avventura per l’ex Samp Milan e Roma Fabio Borini | ufficiale la firma con il Salford City La nota del club
Calciomercato, l’ex attaccante di Sampdoria, Milan e Roma Fabio Borini riparte dall’Inghilterra: è ufficiale al Salford City Fabio Borini torna protagonista. L’attaccante classe ’91, svincolato dopo la fine dell’esperienza con la Sampdoria lo scorso giugno, ha trovato una nuova squadra: è ufficiale il suo trasferimento al Salford City, club che milita in Championship, la seconda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
