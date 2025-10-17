Calciomercato Juventus | il Fenerbahce mette i bastoni fra le ruote? Il club turco punta due obiettivi bianconeri l’indiscrezione che rivela una precisa strategia

Calciomercato Juventus: il Fenerbahce spinge per questi due obiettivi bianconeri, ecco l’indiscrezione sulle mosse del club turco. Una doppia, insidiosa sfida di mercato che arriva dalla Turchia. Il calciomercato Juventus, sempre a caccia di rinforzi di caratura internazionale, dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita del Fenerbahce. Come riportato da diversi media turchi, il club di Istanbul ha messo nel mirino due grandi obiettivi della dirigenza bianconera: Sergej Milinkovic-Savic e Kim Min-jae. QUI: Milinkovic-Savic alla Juve: la mossa dell’Al-Hilal non lascia dubbi, il club saudita è pronto ad attuare questo piano per il futuro del serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

