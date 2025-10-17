Calciomercato Juventus | il Fenerbahce mette i bastoni fra le ruote? Il club turco punta due obiettivi bianconeri l’indiscrezione che rivela una precisa strategia
Calciomercato Juventus: il Fenerbahce spinge per questi due obiettivi bianconeri, ecco l’indiscrezione sulle mosse del club turco. Una doppia, insidiosa sfida di mercato che arriva dalla Turchia. Il calciomercato Juventus, sempre a caccia di rinforzi di caratura internazionale, dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita del Fenerbahce. Come riportato da diversi media turchi, il club di Istanbul ha messo nel mirino due grandi obiettivi della dirigenza bianconera: Sergej Milinkovic-Savic e Kim Min-jae. QUI: Milinkovic-Savic alla Juve: la mossa dell’Al-Hilal non lascia dubbi, il club saudita è pronto ad attuare questo piano per il futuro del serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Calciomercato #Juventus: #Vlahovic bomber di riserva, cosa dicono i dati - X Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, c’è l’insidia del Fenerbahçe per quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera - Attesa per le mosse di mercato Il Fenerbahçe si prepara a un mercato invernale da protagonista e in c ... Come scrive calcionews24.com
Dalla Turchia: Fenerbahce pronto a sfidare la Juve per 2 giocatori - Il Fenerbahce potrebbe fare concorrenza "serrata" alla Juventus per 2 obiettivi di mercato in vista di gennaio o giugno: stando ad indiscrezioni riportate da diversi media ed organi ... Segnala tuttojuve.com
Calciomercato Juve, Romano: 'Vlahovic non è mai stato davvero vicino a lasciare il club' - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, Dusan Vlahovic, al netto delle tante voci di mercato circolate intorno al suo nome, non sarebbe mai stato davvero vicino a lasciare la Juventus. Scrive it.blastingnews.com