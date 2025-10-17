Calciomercato Juventus che occasione da Madrid! Potrebbe partire in prestito secco fino a giugno i bianconeri ci pensano sul serio

Juventusnews24.com | 17 ott 2025

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: l’esplosione di un altro talento chiude gli spazi al classe 2006, bianconeri pronti all’assalto per gennaio. Un’occasione di mercato clamorosa, un sogno che potrebbe diventare realtà. Per il calciomercato Juventus  si riaccende prepotentemente la pista che porta a uno dei talenti più puri del calcio mondiale. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dal portale specializzato  Fichajes.com, il  Real Madrid  potrebbe clamorosamente decidere di mettere sul mercato il suo gioiello brasiliano già a gennaio, aprendo a un prestito che ingolosisce i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

