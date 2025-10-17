Calciomercato Juve: il Psg prepara la super offerta per questo obiettivo bianconero. La strada si fa più in salita? Cosa potrebbe succedere. Un’asta milionaria all’orizzonte, un sogno che si complica. Il calciomercato Juve non molla la presa su Sandro Tonali, ma la strada per riportare in Italia il metronomo della Nazionale si è fatta improvvisamente in salita. Come riportato dal portale inglese Caughtoffside.com, sulle tracce del centrocampista del Newcastle è piombato con prepotenza il Paris Saint-Germain, pronto a un’offerta faraonica. L’assalto del PSG: 60 milioni sul piatto. La notizia è di quelle che cambiano gli equilibri del mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l’obiettivo bianconero! Strada in salita per la dirigenza? L’ultima voce dall’Inghilterra sul suo futuro