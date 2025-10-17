Calciomercato Inter | riecco le sirene inglesi sull’esterno nerazzurro

Calciomercato Inter. Dopo un finale di stagione in chiaroscuro, Federico Dimarco è tornato ai suoi livelli abituali, ritrovando brillantezza e continuità di rendimento. Il terzino sinistro, pilastro della nuova Inter di Cristian Chivu, è tra i protagonisti assoluti di questo avvio di campionato. Con il suo sinistro potente e preciso, il numero 32 nerazzurro ha già lasciato il segno, risultando decisivo sia in fase offensiva che difensiva. Come sottolineato da Tuttosport, Dimarco non aveva mai iniziato una stagione in modo così brillante: 2 gol (contro Sassuolo e Cremonese) e 3 assist nelle prime sei giornate di Serie A, ai quali si aggiungono altri due passaggi vincenti in Nazionale contro Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it